Первое заседание рабочей группы при Совете по политическим партиям прошло в Хабаровском крае

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:36:14+03:00

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Первое заседание рабочей группы при Совете по политическим партиями при главе региона, инициатива в создании которой принадлежит председателю Совета РО партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорю Глухову, состоялось в краевой столице.

В состав рабочей группы, кроме «Справедливой России» вошли представители целого ряда политических партий региона: ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Коммунистов России», «Яблока», «Зелёных».

В ходе первой встречи, прошедшей в присутствии представителя краевого избиркома, членами комиссии обсуждался вопрос совершенствования Избирательного кодекса Хабаровского края. Игорь Глухов предложил включить в него один из программных пунктов предвыборной программы партии «За справедливые выборы».

- Мы предлагаем отменить ряд избыточных требований, обеспечить передачу информации в избирательную комиссию края по электронным каналам и внести некоторые другие поправки, - уточнил он. - Только избиратели должны решать, кто будет представлять на выборах их интересы! Справедливая Россия - за справедливые выборы, поэтому сторонники нашей партии продолжат борьбу за них.

Предложения внесли также представители других политических партий. Итогом встречи стало решение об обобщении высказанных пожеланий в единый протокол. Рабочая группа продолжает дальнейшую работу.

Напомним, о создании рабочей группы при Совете по политическим партиям при главе региона для внесения изменений в избирательное законодательство Хабаровского края Игорь Глухов заявил в конце прошлого года – во время декабрьского заседания Совета. Сергей Фургал в целом одобрил это предложение.