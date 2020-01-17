17 Янв. 2020 2020-01-17T10:58:05+03:00

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На Амуре у Комсомольска под лед провалился джип. По предварительной информации, в спасательную службу позвонила пассажирка, которая вместе с водителем успела выскочить из салона. Она сообщила, что идет в сторону города, а водитель остался у места происшествия.

- Авария случилась в ночь на 17 января примерно в трех с половиной километрах от города. Пообщавшись с пассажиркой, спасатели поняли, где она примерно находится и где произошло происшествие. На место выехала группа для оказания помощи пострадавшим, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Прибывшие спасатели увидели еще одну машину. Выяснилось, что водитель вызвал знакомых, а те пытались вытащить джип, но тщетно. Медицинская помощь никому не требовалась. Пассажирку провалившегося джипа спасатели эвакуировали в город и доставили к дому. Водитель от эвакуации отказался.

Жителям края напоминают, выход на лед опасен. Пожалуйста, используйте для движения освидетельствованные ледовые трассы. Напомним, 5 января около 30 автомобилей рыбаков ушли под лед в районе острова Русский во Владивостоке, а 13 декабря в районе Воронежа-3 в Хабаровске под лед ушел автомобиль «Нива». К счастью, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU