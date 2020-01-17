В Хабаровске историей с алабаями-убийцами наконец-то занялись следователи

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи в Хабаровске проведут проверку информации, касающейся истории с алабаями-убийцами. Работы выполнят по поручению председателя Следственного комитета России. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации.

Напомним, в ноябре 2019 года агрессивные алабаи в селе Некрасовка загрызли пса породы джек-рассел-терьер. Владелец оставил питомца возле магазина на привязи, а сам отправился за покупками. Кровавая расправа попала в поле камер видеонаблюдения.

- В СМИ также сообщалось, что правоохранители почему-то не привлекают к ответственности хозяина алабаев. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи проведут проверку, по итогу которой примут процессуальное решение. О результатах доложат в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим также, что в этой истории появились новые подробности, озвученные очевидцами. Ранее сообщалось, что родственник хозяина собак забил до смерти псов после того, как те растерзали терьера.

ИСТОЧНИК KP.RU