Жильцы 30 многоквартирников в Хабаровском крае стали заложниками коммунальной аварии

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:48:46+03:00

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В селе Богородское Ульчского района продолжаются работы на аварийном участке трубопровода. Ранее сообщалось, что 13 января случился порыв, из-за чего пришлось снизить давление в системе водоснабжения. Подача воды упала до критических отметок. Заложниками ситуации стали жильцы 30 многоквартирников. Похолодало в помещениях двух детсадов, школы, детского дома, больницы и тубдиспансера.

- Оперативно найти порыв не удалось. В связи с этим с 16 января в Богородском ввели режим ЧС. На сегодняшний день уже организовали подвоз питьевой воды, удалось восстановить водоснабжение в 28 домах и двух соцучреждениях. Без воды пока остаются два дома и четыре соцобъекта. Полностью аварию планируем устранить до конца выходных, - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве ЖКХ.

Устранение аварии курирует администрация муниципалитета, правительство края держит ситуацию в Богородском на особом контроле. В ближайшие сутки планируют закончить обследование всех колодцев и трубопровода, который тянется через населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU