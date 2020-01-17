2020-01-17T10:48:46+03:00
Недвижимость

Жильцы 30 многоквартирников в Хабаровском крае стали заложниками коммунальной аварии

Причина тому порыв на трубопроводе
Александр ШТААЛЬ
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Жильцы 30 многоквартирников в Хабаровском крае стали заложниками коммунальной аварииЖильцы 30 многоквартирников в Хабаровском крае стали заложниками коммунальной аварииФото: Мария ЛЕНЦ
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В селе Богородское Ульчского района продолжаются работы на аварийном участке трубопровода. Ранее сообщалось, что 13 января случился порыв, из-за чего пришлось снизить давление в системе водоснабжения. Подача воды упала до критических отметок. Заложниками ситуации стали жильцы 30 многоквартирников. Похолодало в помещениях двух детсадов, школы, детского дома, больницы и тубдиспансера.

- Оперативно найти порыв не удалось. В связи с этим с 16 января в Богородском ввели режим ЧС. На сегодняшний день уже организовали подвоз питьевой воды, удалось восстановить водоснабжение в 28 домах и двух соцучреждениях. Без воды пока остаются два дома и четыре соцобъекта. Полностью аварию планируем устранить до конца выходных, - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве ЖКХ.

Устранение аварии курирует администрация муниципалитета, правительство края держит ситуацию в Богородском на особом контроле. В ближайшие сутки планируют закончить обследование всех колодцев и трубопровода, который тянется через населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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