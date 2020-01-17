Жители села уже в 2020 году смогут получить льготные кредиты в «Россельхозбанке»

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:47:56+03:00

Жители села смогут уже в 2020 году смогут получить льготные кредиты в «Россельхозбанке»

На эти деньги можно будет улучшить бытовые условия или улучшить собственное хозяйство

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«Россельхозбанк» расширяет свое участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной на период 2020 - 2025 годы. Сельские жители смогут в рамках действия программы получить льготные потребительские кредиты без обеспечения по ставке до 5% годовых.

Возможности льготного кредитования рассчитаны на жителей сельских территорий в возрасте от 23 до 65 лет. Сумма кредита для жителей ДФО - до 300 тысяч рублей, на срок до 60 месяцев. Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ НА КРЕДИТНЫЕ ДЕНЬГИ

На кредитные деньги жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.

- Развитие сельских территорий – важная задача, которая стоит перед «Россельхозбанком», - отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. - Мы гордимся тем, что в нашей продуктовой линейке появится еще один финансовый инструмент, который позволит значительно улучшить условия жизни людей на селе и благоустроить им свои домовладения. Мы ожидаем, что новый кредитный продукт будет очень востребован сельскими жителями. Потребительский кредит по льготной ставке до 5% годовых, безусловно, станет хорошим шансом для многих людей повысить качество своей жизни.