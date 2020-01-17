В Хабаровском крае новый лес займет больше пяти тысяч гектаров

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:27:21+03:00

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В Хабаровском крае началась подготовка к лесовосстановительным работам. В планах высадить деревья на площади больше пяти тысяч гектаров. Такую задачу поставили специалисты в регионе в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Его цель – довести отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших деревьев к 2024 году до 100 процентов.

- Планируют высадить 12 миллионов саженцев кедра корейского и лиственницы. Так рассчитывают полностью обеспечить потребности лесовосстановления. К слову, для закладки лесных культур в питомниках подготовили более 22 тысяч килограммов семян кедра и 800 килограммов семян лиственницы, которые также высадят, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Саженцы лесных культур высадят на вырубках и гарях в Амурском, Бикинском, Ванинском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, имени П. Осипенко, Николаевском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU