2020-01-17T10:37:01+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудят хранителя боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Свой секрет мужчина прятал в заброшенном здании
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудят хранителя боеприпасов времен Великой Отечественной войныВ Хабаровском крае осудят хранителя боеприпасов времен Великой Отечественной войныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Советской Гавани осудят за хранение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Из материалов дела следует, что у фигуранта изъяли 12 разнокалиберных патронов к нарезному огнестрельному оружию. Свой секрет нарушитель прятал в тайнике, оборудованном в заброшенном здании. Лицензии на приобретение и специального разрешения на использование и хранение боеприпасов у него не было.

- По заключению экспертизы, патроны пригодны к использованию, 10 из них произведены в 1943 году. Сам обвиняемый уверял, что боеприпасы он нашел под одним из автомобильных мостов. Потом решил спрятать находку, планировал в дальнейшем продать ее коллекционерам и охотникам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В прошлом фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное хранение наркотических средств. В этот раз в отношении него расследовали уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Материалы уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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