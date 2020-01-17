17 Янв. 2020 2020-01-17T10:36:01+03:00

В Хабаровском крае на села потратят больше 400 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае собираются освоить больше 400 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Деньги потратят на решение социальных проблем, развитие инфраструктурных проектов и улучшение жилищных условий.

- Отметим, реализация программы привела к росту объемов производства сельхозпродукции фермеров. В 2019 году они получили на 30 процентов больше господдержки. В рамках программы акцент собираются сделать на строительстве инфраструктуры в сельской местности, чтобы улучшить условия жизни, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

В планах решить вопросы газификации сельских территорий. Часть денег потратят на решение вопросов, связанных с топливом для частных домов в поселке Переяславка района имени Лазо. Около 14 миллионов рублей в регионе направят на проектирование сельских дорог. Продолжат обустраивать площадки под компактную жилищную застройку на 193 жилых дома в селе Мичуринском, будут поддерживать инициативы по благоустройству парковых зон, строительству детских и спортивных площадок, ремонту объектов электро- и водоснабжения, домов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU