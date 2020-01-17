В Хабаровске в районе вокзала пропал мужчина

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:56:18+03:00

По предварительной информации, он мог направляться в ЕАО

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В Хабаровске в районе вокзала пропал 55-летний Избышев Сергей Владимирович. По предварительной информации, мужчина направлялся в поселок Ивестковый Облученского района ЕАО. В последний раз он выходил на связь 11 января.

- Из одежды на нем были куртка замшевая коричневая с цигейковым воротником, шапка черная с козырьком и меховыми ушами, темные брюки тонкие летние, зимние коричневые сапоги. У него с собой был рюкзак защитного цвета и сумка-баул, - рассказали в поисково- спасательном отряде «Амур-Поиск».

Среди примет мужчины: худощавого телосложения, рост 174-175 сантиметров, волосы короткие и седые. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU