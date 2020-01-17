Хабаровские проектировщики доработают проект моста в Биробиджане

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:55:30+03:00

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Хабаровские проектировщики доработают проект моста через реку Биру в Биробиджане. Александр Головатый уже побывал в краевой столице и встретился с разработчиками проектной документации. Стороны договаривались о модернизации проекта и о его доработке.

- Ремонт автомобильного моста через реку Биру начали в прошлом году. Мэрия города три раза объявляла аукцион, но подрядчика так и не смогли найти. Позже выяснилось, что в проектной документации были неточности. Поэтому приняли решение доработать и начать все необходимые работы в 2020 году, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что до конца марта 2020 года планируют доработать необходимые документы. В апреле-мае должна пройти государственная экспертиза, потом начнутся работы над запуском этого проекта. Ситуация находится на контроле врио губернатора ЕАО Ростилава Гольдштейна.

ИСТОЧНИК KP.RU