Хабаровский музей заполучил уникальную коллекцию артефактов железного века

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:25:31+03:00

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В хабаровский музей передали уникальную коллекцию вещественных материалов, найденных во время раскопок. Археологические работы шли в районе поселения Амурский санаторий в Хабаровске летом 2017 года. Передача редких артефактов состоялась 19 ноября 2019 года.

- В соответствии с действующим российским законодательством материалы, найденные во время археологических раскопок, и случайные находки должны храниться в государственных музеях России. Эта коллекция насчитывает 120 предметов из кости, глины, камня, бронзы, - рассказали в КГБУК «Центр ОПИК».

Коллекцию датируют XIII тысячелетием до нашей эры – I тысячелетием нашей эры. Основную часть собранных предметов относят ко времени раннего железного века - конец II тысячелетия до нашей эры – начало I тысячелетия нашей эры. Коллекция предметов имеет большой научный интерес и культурную значимость. В скором времени она станет основой археологической выставки в музее города Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU