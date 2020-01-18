2020-01-18T02:33:54+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 18 января 2020 года: в Хабаровске солнечно, осадков не ожидается

Крещенские морозы свирепствуют на территории Хабаровского края
Евгения МОЛОТОВА
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Крещенские морозы свирепствуют на территории Хабаровского краяКрещенские морозы свирепствуют на территории Хабаровского краяФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Температура ночью -22. Днем -14. По ощущениям до -20.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью -18. Днем до -12. По ощущениям до -18. Уровень Амура 14 см. Толщина льда у города 85 сантиметров.

В Бикине осадков не ожидается. Облачно с прояснениями. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 5 метров. Ночью -25. Днем до -13, по ощущениям до -25.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер западный,1-2 метра в секунду. Ночью до -27. Днем -12.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер южный, 3 - 5 метров в секунду. Ночью -29. Днем -18. Уровень Амура у Города Юности 48 см.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем штиль. Ночью -31. Днем --21. По ощущениям до -25.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 1 метр в секунду. Ночью -20. Днем -12. Уровень Амура в устье реки 79 см. Толщина льда около 80 сантиметров.

В Охотске облачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Ночью -27. Днем до -22. По ощущениям до -32. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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