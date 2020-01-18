В Хабаровске случился локальный потоп из-за рванувшей трубы

18 Янв. 2020 2020-01-18T04:27:54+03:00

Последствия аварии ликвидировали всю ночь на 18 января. Фото: Инстаграм МЧС по Хабаровскому краю

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Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, в Северном микрорайоне краевого центра около десяти часов вечера 17 января прорвало трубу холодного водоснабжения в районе дома №21 по улице Даниловского. Спасатели принимали участие в ликвидации последствий небольшого наводнения.

Без холодной воды остались пять домов. По неофициальной информации, на 11 утра водоснабжение еще не было восстановлено. В хабаровском «Водоканале» сообщили, что для горожан организован подвоз воды. Ремонтно-восстановительные работы идут полным ходом, и, как заверяются коммунальщики, скоро завершаться.

Улица же превратилась в каток, по которому опасно ходить и ездить. Автолюбителям и пешеходам стоит пересмотреть маршруты с учетом аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU