В Комсомольске-на-Амуре задержали даму, «заминировавшую» банк
Спецслужбы Комсомольска-на-Амуре ночью были подняты по тревоге: поступило сообщение, что в одном из банков города заложено взрывное устройство.
На место прибыли следственно-оперативная группа, кинологи с собаками, саперы. Здание банка тщательно обыскали, но ничего взрывоопасного не обнаружили. Эвакуировать людей из помещений не пришлось – ночью в финансовом учреждении не было никого.
По горячим следам была обнаружена и задержана подозреваемая. Тридцатипятилетняя комсомольчанка заявила, что ложный вызов сделала из хулиганских побуждений. «Орудие преступления» у нее изъяли. Гражданке грозит до пяти лет лишения свободы, пока же ее отпустили под подписку о невыезде. Был ли у девушки кредит в заминированном банке, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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