В Комсомольске-на-Амуре задержали даму, «заминировавшую» банк

18 Янв. 2020 2020-01-18T05:29:33+03:00

Посреди ночи спецслужбам пришлось обыскивать пустое здание только потому, что некой гражданке захотелось экшена. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Спецслужбы Комсомольска-на-Амуре ночью были подняты по тревоге: поступило сообщение, что в одном из банков города заложено взрывное устройство.

На место прибыли следственно-оперативная группа, кинологи с собаками, саперы. Здание банка тщательно обыскали, но ничего взрывоопасного не обнаружили. Эвакуировать людей из помещений не пришлось – ночью в финансовом учреждении не было никого.

По горячим следам была обнаружена и задержана подозреваемая. Тридцатипятилетняя комсомольчанка заявила, что ложный вызов сделала из хулиганских побуждений. «Орудие преступления» у нее изъяли. Гражданке грозит до пяти лет лишения свободы, пока же ее отпустили под подписку о невыезде. Был ли у девушки кредит в заминированном банке, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU