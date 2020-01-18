2020-01-18T07:19:54+03:00
Звезды

Хабаровск открылся для «Ледовой фантазии»

Международный конкурс скульптур изо льда стартовал в краевом центре
Ксения ТУРТЫГИНА
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Три дня на площади им. Ленина будет кипеть работа, а затем на суд жюри и зрителей будет представлена нечто прекрасноеТри дня на площади им. Ленина будет кипеть работа, а затем на суд жюри и зрителей будет представлена нечто прекрасноеФото: Правительство Хабаровского края
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Скульпторы из четырех стран – России, Франции, Китая и Белоруссии – собрались в Хабаровске на XVI Международном конкурсе «Ледовая фантазия». Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, всего в конкурсе участвуют десять команд. Помимо иностранцев, приехали скульпторы из Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Саха (Якутия) и соседней Еврейской автономной области.

У мастеров есть всего три дня, чтобы превратить ледяной блок два на два метра в шедевр, который восхитит и зрителей, и профессиональное жюри. Двадцатого января будут оглашены имена победителей.

- Мы даем вам полную свободу действий. Нельзя загонять художника в рамки. Мы даже не будем ограничивать вас размерами холста. За границы блока можно выступать настолько, насколько хочется, главное – не мешать коллегам, - вдохновил участников конкурса на церемонии открытия Сергей Логинов, председатель жюри конкурса, президент Дальневосточной ледовой корпорации. Художник заверил, что в этом году лед особенно хорош – красивый, прозрачный, легкий для резки.

Напомним, команды-победители получат денежные призы (200 тысяч рублей – за первое место, сто пятьдесят и сто тысяч – соответственно второе и третье).

ИСТОЧНИК KP.RU

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