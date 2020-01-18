Домик, которого нет: хабаровчанин нажился на афере с арендой

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:40:54+03:00

Летом граждане готовы с руками оторвать жилье, расположенное у моря. Чем и пользовался мошенник. Фото: правительство Приморского края

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В Хабаровске к обязательным работам и возмещению нанесенного ущерба приговорен двадцатишестилетний хабаровчанин. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, гражданин признан виновным в мошенничестве.

Молодой безработный хабаровчанин в попытке найти способ заработка решил наживаться на отпускниках, желающих отдохнуть у моря. Нашел подходящую картинку и соорудил объявление: сдам в аренду дом около моря в Приморье. Всем, кто хотел снять дом, «арендатор» предлагал внести предоплату – от двух с половиной до шести тысяч рублей. Получив деньги, фантазер исчезал с радаров.

В итоге дом, которого нет, сняли семнадцать человек. В общей сложности они перечислили мошеннику восемьдесят тысяч рублей. Оставшись без денег, с испорченным отпуском люди пошли искать правду.

Сотрудники угро вышли на подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина ранее не судим, деньги тратил на себя, часть переводил родственникам. А сейчас родственникам придется помогать парню – ему предстоит вернуть деньги всем 17 потерпевшим. Кстати, у них есть право на возмещение не только финансового, но и морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU