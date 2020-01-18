2020-01-18T08:40:54+03:00
Происшествия

Домик, которого нет: хабаровчанин нажился на афере с арендой

Безработный мужчина нашел легкий способ заработка, сдавая в аренду несуществующий дом у моря. Справедливости ради, море было
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Летом граждане готовы с руками оторвать жилье, расположенное у моря. Чем и пользовался мошенник. Фото: правительство Приморского краяЛетом граждане готовы с руками оторвать жилье, расположенное у моря. Чем и пользовался мошенник. Фото: правительство Приморского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске к обязательным работам и возмещению нанесенного ущерба приговорен двадцатишестилетний хабаровчанин. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, гражданин признан виновным в мошенничестве.

Молодой безработный хабаровчанин в попытке найти способ заработка решил наживаться на отпускниках, желающих отдохнуть у моря. Нашел подходящую картинку и соорудил объявление: сдам в аренду дом около моря в Приморье. Всем, кто хотел снять дом, «арендатор» предлагал внести предоплату – от двух с половиной до шести тысяч рублей. Получив деньги, фантазер исчезал с радаров.

В итоге дом, которого нет, сняли семнадцать человек. В общей сложности они перечислили мошеннику восемьдесят тысяч рублей. Оставшись без денег, с испорченным отпуском люди пошли искать правду.

Сотрудники угро вышли на подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина ранее не судим, деньги тратил на себя, часть переводил родственникам. А сейчас родственникам придется помогать парню – ему предстоит вернуть деньги всем 17 потерпевшим. Кстати, у них есть право на возмещение не только финансового, но и морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Домик, которого нет: хабаровчанин нажился на афере с арендой
Хабаровск открылся для «Ледовой фантазии»
В Комсомольске-на-Амуре задержали даму, «заминировавшую» банк
В Хабаровске случился локальный потоп из-за рванувшей трубы
Погода в Хабаровске на 18 января 2020 года: в Хабаровске солнечно, осадков не ожидается
Хабаровский музей заполучил уникальную коллекцию артефактов железного века
Хабаровские проектировщики доработают проект моста в Биробиджане
В Хабаровске в районе вокзала пропал мужчина
В Хабаровском крае на села потратят больше 400 миллионов рублей
В Хабаровском крае осудят хранителя боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В Хабаровском крае новый лес займет больше пяти тысяч гектаров
Жильцы 30 многоквартирников в Хабаровском крае стали заложниками коммунальной аварии
Жители села уже в 2020 году смогут получить льготные кредиты в «Россельхозбанке»
В Хабаровске историей с алабаями-убийцами наконец-то занялись следователи
На Амуре у Комсомольска под лед провалился джип
Мэр Хабаровска прокомментировал проблему ремонта проспекта 60-летия Октября
Следователи в Хабаровске разбираются в ситуации с хлопком газа в квартире
Первое заседание рабочей группы при Совете по политическим партиям прошло в Хабаровском крае
В Хабаровском крае есть первые зараженные свиным гриппом
Креативный пристав из Хабаровска отличилась на конкурсе ледовых скульптур
В Комсомольске молодые семьи получат деньги на покупку жилья