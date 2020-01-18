Домик, которого нет: хабаровчанин нажился на афере с арендой
В Хабаровске к обязательным работам и возмещению нанесенного ущерба приговорен двадцатишестилетний хабаровчанин. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, гражданин признан виновным в мошенничестве.
Молодой безработный хабаровчанин в попытке найти способ заработка решил наживаться на отпускниках, желающих отдохнуть у моря. Нашел подходящую картинку и соорудил объявление: сдам в аренду дом около моря в Приморье. Всем, кто хотел снять дом, «арендатор» предлагал внести предоплату – от двух с половиной до шести тысяч рублей. Получив деньги, фантазер исчезал с радаров.
В итоге дом, которого нет, сняли семнадцать человек. В общей сложности они перечислили мошеннику восемьдесят тысяч рублей. Оставшись без денег, с испорченным отпуском люди пошли искать правду.
Сотрудники угро вышли на подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина ранее не судим, деньги тратил на себя, часть переводил родственникам. А сейчас родственникам придется помогать парню – ему предстоит вернуть деньги всем 17 потерпевшим. Кстати, у них есть право на возмещение не только финансового, но и морального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU