Школы Хабаровска начинают запись в первые классы через неделю

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:31:13+03:00

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«Первоклассная кампания» стартует в Хабаровске в полночь воскресенья, 26 января 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации города. Записать ребенка в первый класс родители смогут как при личном приеме, так и подав заявление через региональный портал госуслуг uslugi27.ru.

В первый день кампании заявления будут принимать в школах с 10 до 15 часов, в дальнейшем личный прием родителей будущих первоклашек будет проходить по субботам, с 12 до 15 часов. В этом году 67 учреждений из 71 набирают первые классы: 52 школы, 7 гимназий и 8 лицеев.

Правила поступления не изменились: в первую очередь в школу, лицей или гимназию примут тех детей, которые прописаны в районе, закрепленном за учебным заведением. С 1 июля 2020 года начнут принимать заявления у всех остальных. Учтите, что ребенка запишут в выбранную школу (лицей, гимназию) только при наличии в ней свободных мест.

Помимо заявления родитель (опекун) должен предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его регистрации по месту жительства. Опекуны и приемные родители дополнительно предоставляют документ, подтверждающий их полномочия.

С 26 января в управлении образования по телефону 55-68-03 откроется «горячая линия» по вопросам записи в первый класс. В последующем она будет работать по средам с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов). Также хабаровчане могут задать вопросы при личном приеме в рабочие дни от специалистов городского управления образования с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов) по адресу: ул. Владивостокская, 57, к. 24 и 31.

ИСТОЧНИК KP.RU