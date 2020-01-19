В Хабаровске продолжаются рейды по стихийным ледовым переправам

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:28:30+03:00

Жители города, чаще всего дачники, рискуя жизнью, перебираются на левый берег по опасным участкам

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В МЧС по Хабаровскому краю напомнили, что переправа через Амур в районе пляжа «Дальдизель» краевого центра незаконна и опасна. Рискуют даже пешеходы, а уж автомобилисты вообще на памятник претендуют. С венком и лентой «От друзей и товарищей».

Расстояние от одного берега до другого здесь достаточно небольшое, поэтому дачники-левобережники, рыбаки и просто любители подышать зимним воздухом за городом активно пользуются проездом. Мол, время экономится.

Но в торосах можно не заметить опасно тонкие участки: течение Амура, даже скованного льдом, не ослабевает. Кроме того, попадаются теплые течения, ледовое поле движется, вода может выплеснуться на поверхность и так далее – опасностей много.

Спасатели встречали на берегу водителей-экстремалов, едущих с левого берега, напоминали об опасности. А тех, кто только собирался заехать на скользкую дорожку, разворачивали обратно.

Кстати, сотрудники Рыбоохраны вправе составлять административные протоколы за нарушение запрета о выезде автомобилей на лед в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU