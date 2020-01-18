И вновь продолжается бой: В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:38:51+03:00

Все в штатном режиме Фото: Евгения МОЛОТОВА

Традиционно ничего не нашли. Существенных сбоев в движении рейсов не случилось

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Развлечения кибер-террористов на территории Дальнего Востока продолжаются. В этот раз, невидимая волна ударила по аэропорту краевой столицы. Пассажиров и персонал терминала, понятно, эвакуировали. Прочие службы остались на своих местах, как и предписывает штатное расписание.

Как можно понять из невнятных и сугубо неофициальных комментариев сообщение о заложенном взрывном устройстве пришло на электронную почту администрации воздушной гавани. Никаких требований по-прежнему не выдвигалось.

Специальные службы оперативно проверили здание и никаких взрывных устройств не обнаружили. Повезло. Действия "кибер-машины" пришлись на "пустое окно" - время когда промежуток между рейсами достаточно велик.

Все службы аэропорта работают в штатном режиме. Вылеты и приемы рейсов проходят согласно расписанию. Ближайший рейс маршрутом Хабаровск-Владивосток вылетит в 19:00.

Напомним, большая часть виновников сообщений о минированиях, по прежнему остается на совести злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU