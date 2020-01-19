2020-01-19T03:03:28+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 19 января 2020 года: днем до -13, без осадков

Несмотря на дату крещенских морозов сегодня не будет
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 19 января 2020 года: днем до -13, без осадковПогода в Хабаровске на 19 января 2020 года: днем до -13, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -27 -29. Днем -9 -11.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20 -22. Днем -11 -13.

В Бикине без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -25 -27, днем -11 -13.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -7 -9. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -30 -32. Днем -16 -18.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -33 -35. Днем -22 -24.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -15 -17.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -21 -23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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