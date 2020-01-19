Более 500 новобранцев принесли воинскую присягу в Хабаровском крае

19 Янв. 2020 2020-01-19T04:35:04+03:00

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После окончания обучения новобранцы осеннего призыва приняли присягу в Хабаровском крае. Как сообщают в военном ведомстве клятву принесли более 500 человек. Это молодые военнослужащие объединения ВВС и ПВО и железнодорожного соединения округа.

-На торжественным мероприятиях присутствовали командиры войсковых частей, родные и близкие военнослужащих, представители комитета солдатских матерей и религиозных конфессий, а также ветераны военной службы. В адрес молодых военнослужащих прозвучали самые теплые пожелания и наставления на достойное выполнение воинского долга, в том числе и от военнослужащих старшего поколения, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

После присяги приглашенные на торжественную церемонию родители и родственники военнослужащих смогли встретиться с командирами войсковых частей, которые ответили на их вопросы, и посетили казармы ознакомившись с бытовыми условиями, в которых новобранцы проведут оставшийся год.

ИСТОЧНИК KP.RU