В Хабаровске пожарные спасли из огня четырех человек

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:00:10+03:00

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О том что в одном из жилых трехэтажных домов на улице Краснореченской пожар сообщили очевидцы. Сигнал в пожарную часть поступил в три часа дня. На место немедленно выехал расчет: 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожарные прибыли на место буквально за несколько минут.

- Было обнаружено возгорание домашних вещей в квартире. Огнеборцы незамедлительно направились на поиск и спасение людей. При разведке из квартиры было спасено 3 человека. Ещё один пострадавший был передан бригаде «скорой помощи» и направлен в больницу с отравлением продуктами горения. Пожарным удалось быстро справиться с пламенем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уже в 15.38 открытое горение было локализовано. В 16.05 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы Государственного пожарного надзора – специалисты пытаются установить почему в доме возник пожар, что стало его причиной.

ИСТОЧНИК KP.RU