Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенком
Экстренная эвакуация потребовалась по жизненным показателям. В столице Еврейской автономной области новорожденному ребенку помочь не смогли – нет необходимых специалистов и оборудования. Везти младенца на машине было нельзя, поэтому специалисты территориальный центр медицины катастроф обратился в авиаотряд МЧС с просьбой предоставить для транспортировки вертолет. На борт загрузилась бригада врачей и вечером вылетела в Биробиджан.
Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенкомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
- На вертолётной площадке из машины скорой помощи пациентку с младенцем перенесли в воздушное судно, оборудованное медицинским модулем. Около половины десятого вечера вертолёт приземлился в краевой столице. На всем протяжении полёта за состоянием женщины и её ребенка следили опытные врачи. По прибытию они были госпитализированы в Хабаровский краевой перинатальный центр для оказания квалифицированной медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенкомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Как утверждают в ведомстве это уже третий санитарный рейс, выполненный пилотами МЧС в ЕАО с начала года.
Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенком.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU