19 Янв. 2020 2020-01-19T09:32:34+03:00

Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенком Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Экстренная эвакуация потребовалась по жизненным показателям. В столице Еврейской автономной области новорожденному ребенку помочь не смогли – нет необходимых специалистов и оборудования. Везти младенца на машине было нельзя, поэтому специалисты территориальный центр медицины катастроф обратился в авиаотряд МЧС с просьбой предоставить для транспортировки вертолет. На борт загрузилась бригада врачей и вечером вылетела в Биробиджан.

Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенкомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На вертолётной площадке из машины скорой помощи пациентку с младенцем перенесли в воздушное судно, оборудованное медицинским модулем. Около половины десятого вечера вертолёт приземлился в краевой столице. На всем протяжении полёта за состоянием женщины и её ребенка следили опытные врачи. По прибытию они были госпитализированы в Хабаровский краевой перинатальный центр для оказания квалифицированной медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенкомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как утверждают в ведомстве это уже третий санитарный рейс, выполненный пилотами МЧС в ЕАО с начала года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1272" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/755484" frameborder="0"></iframe> Спасатели вертолетом доставили в Хабаровск мать с новорожденным ребенком.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU