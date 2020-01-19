2020-01-19T10:33:44+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае поймали двоих злоумышленников, похитивших велосипеды

Стоимость похищенного имущества составила 12 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае поймали двоих злоумышленников, похитивших велосипедыВ Хабаровском крае поймали двоих злоумышленников, похитивших велосипедыФото: Юлия ДУБИНА
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Кража произошла в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина пришел в подвал многоквартирного дома, где помимо прочего имущества хранил две двухколесные машины. На месте он увидел, что навесной замок на двери сорван, а велосипедов нет. Недолго думая, он обратился в полицию. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей. Прибывшие на место следователи опросили свидетелей и через некоторое время вышли на двух подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 20 и 45 лет, раньше уже имевших неприятности с законом.

- Установлено, что один из фигурантов проживал недалеко от места совершения преступления. Накануне у мужчин возник преступный умысел: в ночное время злоумышленники повредили навесной замок на двери подвала и проникли в помещение. Добычей подозреваемых стали два велосипеда. Двухколесный транспорт они спрятали по месту жительства одного из фигурантов с целью дальнейшего использования, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Найденные велосипеды были переданы законному владельцу. Сейчас один из фигурантов находится под подпиской о невыезде, второй соучастник арестован и отправлен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Кража». Максимальный срок, который могут получить воры – пять лет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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