20 Янв. 2020 2020-01-20T01:07:00+03:00

Погода в Хабаровске на 20 января 2020 года: днем до -11, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане без существенных осадков

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -20 до -22, днем от -11 до -13, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -16-18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -16-18.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -22-24.

ИСТОЧНИК KP.RU