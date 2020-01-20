В Биробиджане на руках у школьников умерла отравленная собака

20 Янв. 2020 2020-01-20T05:18:58+03:00

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В социальной сети появились кадры неприятного инцидента – практически на руках у школьников умерла собака. Животное где-то понюхало или съело отраву, которую некто разбросал на улицах города. Ребята пытались спасти пса, но, к сожалению, им просто не хватило знаний для этого. Между тем, тот, кто мог оказать помощь, искал крайних. Об этом в своем аккаунте сообщили участники группы помощи животным «Добрые руки Биробиджан».

Трагедия случилась возле школы №10. Во-первых, печально, что свидетелями мучительной гибели животного стали дети, во-вторых, это все случилось в праздник Крещения. Кроме того, когда дети утром придут в школу, им придется увидеть труп собаки на входе, потому что в ЖКХ нет специальной службы, которая занималась бы вывозом мертвых животных. Местные зоозащитники сетуют: «Неужели так должен работать новый долгожданный закон о защите животных?».

Владельцев собак убедительно просят выгуливать своих питомцев только в наморднике и на поводке. Если вы заметили, что собака ослабела, у нее появилось недомогание, пожалуйста, как можно быстрее отвезите ее в ветклинику. Горожан призывают быть внимательными. Если вам на глаза попалась разбросанная отрава, пожалуйста, уберите ее и надежно утилизируйте.

ИСТОЧНИК KP.RU