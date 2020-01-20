Налоговая в Хабаровском крае помешала выдать зарплату работникам компании

20 Янв. 2020 2020-01-20T05:16:49+03:00

Мало того, из-за фискального органа сотрудники не смогли даже уволиться

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В Хабаровском крае работники коммерческой фирмы не могли получить свою зарплату. Речь идет о сумме в 3,7 миллиона рублей, которые честно заработали больше 100 сотрудников. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

- Во время проверки выяснили, что предприятие исключено из реестра юридических лиц налоговым органом. Предпосылкой к такому действию послужило то обстоятельство, что сведения о нем признаны недостоверными – организация отсутствовала по месту регистрации юридического лица, - прокомментировали в Генеральной прокуратуре РФ.

В связи с ликвидацией в июле 2019 года организации работникам не выплачена заработная плата в установленный срок, а также они не смогли уволиться для поиска другой работы. Чтобы решить эту проблему, прокурор Хабаровского края подал иск с требованием признать незаконными действия налоговой инспекции по исключению компании из Единого государственного реестра юридических лиц. Служители Фемиды приняли сторону заявителя. В итоге организацию восстановили в ЕГРЮЛ, 108 работников получили деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU