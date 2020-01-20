20 Янв. 2020 2020-01-20T02:51:53+03:00

Склад и гараж сельхозпредприятия спасли от огня под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 20 января, пожарные расчеты оперативно отправились на тушение в село Константиновка. Здесь на территории сельскохозяйственного предприятия горели гараж и склад. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили очаг возгорания, приступили к работе.

- По предварительной оценке площадь пожара составила 80 квадратных метров. Локализовать пожар удалось примерно в 8:05, а еще через 10 минут пламя полностью потушили. О полной ликвидации возгорания подразделения доложили в 9:28, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Известно, что информации о погибших и пострадавших во время происшествия нет. В тушении участвовали 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Причину возгорания и виновного установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU