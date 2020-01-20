Заветные значки получили новоиспеченные юнармейцы в ЕАО

20 Янв. 2020 2020-01-20T03:21:15+03:00

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В Еврейской автономии прошла церемония посвящения школьников в юнармейцы. Ее провели на базе Центра образования имени Владимира Пеллера. Обряд посвящения прошли ученики 5-8 классов и участники клуба юных защитников природы «Росток».

- Новоиспеченные юнармейцы поклялись быть верным юнармейскому братству, хорошо учиться, стремиться к спортивным достижениям. Ребята пообещали быть настоящими патриотами своей Родины. После произнесенных слов каждый юнармеец получил заветный значок, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что радость момента разделили с ребятами не только друзья и родители. Во время церемонии юнармейцев и юных защитников природы поздравили с важным событием ветераны военной службы и руководители образовательного центра. Закончилось мероприятие исполнением военно-патриотических песен.

ИСТОЧНИК KP.RU