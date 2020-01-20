2020-01-20T03:52:14+03:00
Общество

Мэр Комсомольска прокомментировал «ожидаемые» низкие зарплаты учителей

Александр Жорник сообщил, что информацию неверно истолковали из-за ошибки в нормативных документах
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Комсомольска прокомментировал «ожидаемые» низкие зарплаты учителейМэр Комсомольска прокомментировал «ожидаемые» низкие зарплаты учителейФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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По Комсомольску -на- Амуре ползут слухи о том, что учителя рискуют получить зарплату меньше, чем обычно. При этом те, кто распространяет эту информацию, ссылаются на постановление администрации города, выпущенное в конце 2019 года.

- Весь сыр-бор из-за повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, которые должны начисляться педагогическим работникам с учетом учебной нагрузки, а не просто к окладу. Мы допустили ошибку в своих нормативных документах, из-за нее у учителей и возникли все опасения, - прокомментировал Александр Жорник, мэр Комсомольска -на- Амуре.

Отметим, что градоначальник уже поручил разобраться в этом вопросе. На сегодняшний день ошибку исправили, все необходимые изменения в постановление внесли. Обновленный документ опубликовали на сайте администрации города. Жителей города заверили, что ничья заработная плата не пострадает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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