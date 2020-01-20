Сотни домов остались без электричества в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:26:00+03:00

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Рано утром 20 января в поселках Тырма и Аланап Верхнебуреинского района зафиксировали сбои в энергоснабжении. Информацию об этом в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю получили в 5:00. Под отключение в поселке Тырма попало более 350 домов, из которых 346 частных, с населением порядка одной тысячи 900 человек, а также школа, детский сад, больница, железнодорожная станция и четыре котельные.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на центральной котельной аварийный генератор не сработал, на остальных котельных резервных источников питания нет. В семь часов утра стало известно об отключении электричества в 62 частных домах, школе и детском садике в поселке Аланап. В домах есть печное отопление, котельная в населенном пункте запитана от резервного генератора.

По данным на десять часов утра котельные поселка Тырма запитаны по резервной схеме от электросети ДВЖД, теплоноситель не сливался. На случай срочного вылета подготовили вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. На место происшествия отправится группа спасателей, которые привезут с собой резервные генераторы.

ИСТОЧНИК KP.RU