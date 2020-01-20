В хабаровском музее откроется выставка гравюр мастеров, чьи работы хранятся в Лувре и Ватикане

20 Янв. 2020 2020-01-20T05:08:51+03:00

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В Дальневосточном художественном музее 22 января откроется выставка западноевропейской и русской репродукционной гравюры XVII–XIX веков из собственного собрания. Отметим, что с помощью репродукционной гравюры можно растиражировать произведение искусства, которое до появления этого вида искусства имели удовольствие увидеть лишь жители и гости того места, где оно находилось.

- На выставке представят гравюры выдающихся западноевропейских мастеров. Среди работ произведения Джона Броуна, Джеймса Валкера, Агостино Карраччи, Лоренцо Цукки, Джованни Вольпато, Виллема ван дер Лео, Лукаса Ворстермана Старшего, Габриэля Маршана, Николя Лармессена, Пьера Шарля Кано и Шарля Симонно. Созданные ими изображения повторяют шедевры Рафаэля, Тинторетто, Аннибале Карраччи, Маратти, Сальватора Розы, П. П. Рубенса и Антуана Ватто. Произведения этих великих мастеров хранятся в Лувре, Эрмитаже, Метрополитен-музее и Ватикане, - прокомментировали в Дальневосточном художественном музее.

В экспозиции также разместят работы, созданные русскими мастерами. Среди авторов И.А. Соколов, Г.Ф. Шмидт, Е.Г. Виноградов и Н.И. Уткин. Они создавали свои произведения искусства по портретам, написанным знаменитыми художниками Л. Каравакком, Л. Токке, Х. Гроотом, П. Ротари и Д. Левицким. В основном они изображали членов российской императорской семьи – Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Екатерины Алексеевны, великого князя Михаила Павловича и великой княжны Анны Павловны.

ИСТОЧНИК KP.RU