В Хабаровском крае осудили силой отбившегося от школьника мужчину

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:36:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советской Гавани прошел суд над жителем Невинномысска Ставропольского края. Из материалов дела следует, что мужчина причинил 16-летнему подростку тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Происшествие случилось в апреле 2019 года.

- Осужденный отдыхал в компании мужчин в районе бухты «Ситуан». Там же взрослые познакомилась с двумя подростками. У подсудимого случился конфликт с несовершеннолетними, который плавно перетек в избиение - одному из подростков нанесли множественные удары по голове и туловищу, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сам фигурант вину признал частично. Он объяснил, что подростки напали первыми, а он оборонялся. В итоге служители Фемиды признали мужчину виновным и приговорили его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU