Кредит чуть не испортил планы биробиджанца поработать за границей

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:35:27+03:00

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Житель Биробиджана чуть не лишился возможности поработать за границей. Причина тому - непогашенный кредит. Мужчина оформил его легко, а вот платил по нему с трудом. В итоге он умудрился накопить долг в 48 тысяч рублей. Этой суммы было достаточно, чтобы ограничить его право выехать за рубеж.

- Сначала мужчине просто напоминали о том, что он должен оплатить долг. Однако нарушитель не торопился решать финансовый вопрос. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении права выезда должника из Российской Федерации, а также о взыскании с него исполнительского сбора, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда сам должник узнал о том, что не может уехать, то сразу позвонил в отдел и попросил снять ограничение. Ему объяснили, что нужно внести необходимую сумму на счет, тогда проблема будет устранена. Биробиджанец полностью погасил долг и смог наконец-то уехать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU