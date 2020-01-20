КНОТОК в Хабаровском крае возглавит Антон Ярошенко

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:34:37+03:00

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Краевое научно- образовательное творческое объединение культуры, сокращенно КНОТОК, возглавит Антон Сергеевич Ярошенко. Назначение провели на основании приказа министерства культуры Хабаровского края после новогодних праздников. Об этом сообщили в краевом министерстве культуры.

Для справки:

Антон Сергеевич Ярошенко в 2003 году окончил Хабаровский государственный институт культуры по специальности «Социально-культурная деятельность». Потом начал работать в ГУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры», в управлении культуры администрации города Хабаровска, в министерстве культуры Хабаровского края. С 2019 года занимал должность заместителя генерального директора КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры».

Коллектив учреждения пожелал новому руководителю успешной работы, крепкого здоровья, счастья, благополучия и верных единомышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU