В Хабаровском крае учатся вести научный диалог молодые исследователи

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:33:34+03:00

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В Хабаровском крае стартовал 22-ой конкурс молодых ученых и аспирантов. Участвовать в нем пожелали больше 100 молодых исследователей в возрасте до 35 лет. Они презентуют свои проекты по нескольким направлениям. Среди них общественные, медицинские и биологические, технические и химические науки, искусствоведение и культурология, науки о Земле и сельскохозяйственные науки, физико-математические науки и информационные технологии.

- В рамках конкурса молодые исследователи учатся дискутировать, вести научный диалог. Также подобные мероприятия помогают внести в уже имеющиеся проекты новые данные, благодаря чему появляются серьезнейшие научные труды. Также конкурс - это неплохой трамплин для карьерного роста, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди членов жюри видные учёные региона, среди которых члены-корреспонденты РАН, академики, профессора и доктора наук. Авторы лучших работ получат дипломы губернатора края и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU