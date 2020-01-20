В поселки Хабаровского края, оставшиеся без электричества, доставят из Биробиджана энерговагон

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:38:11+03:00

С помощью одной такой машины уже обеспечили электроэнергией уже четыре котельные

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В Хабаровском крае сегодня, 20 января, поселки Тырма и Аланап в Верхнебуреинском районе остались без электричества. Так, под отключение в поселке Тырма попали более 350 домов, а также школа, детский сад, больница, железнодорожная станция и четыре котельные. В поселке Аланап энергоснабжения лишились 62 частных дома, школа и детский садик.

- Около 12 часов дня 2020 года из Биробиджана в Тырму по железной дороге силами специалистов ДВЖД направили энерговагон. Один такой вагон уже задействован на месте происшествия – от него энергией обеспечили четыре котельных. Второй энерговагон собираются использовать для подачи электроэнергии на все социально значимые объекты и жилые дома поселков Тырма и Аланап, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что сейчас решают вопрос о доставке по железной дороге из Бурятии со станции «Кижа» новой трансформаторной подстанции. Использование энерговагонов позволит обеспечить полноценную подачу энерго– и теплоэнергии потребителям до замены вышедшей из строя подстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU