В поселки Хабаровского края, оставшиеся без электричества, доставят из Биробиджана энерговагон
В Хабаровском крае сегодня, 20 января, поселки Тырма и Аланап в Верхнебуреинском районе остались без электричества. Так, под отключение в поселке Тырма попали более 350 домов, а также школа, детский сад, больница, железнодорожная станция и четыре котельные. В поселке Аланап энергоснабжения лишились 62 частных дома, школа и детский садик.
- Около 12 часов дня 2020 года из Биробиджана в Тырму по железной дороге силами специалистов ДВЖД направили энерговагон. Один такой вагон уже задействован на месте происшествия – от него энергией обеспечили четыре котельных. Второй энерговагон собираются использовать для подачи электроэнергии на все социально значимые объекты и жилые дома поселков Тырма и Аланап, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Отметим, что сейчас решают вопрос о доставке по железной дороге из Бурятии со станции «Кижа» новой трансформаторной подстанции. Использование энерговагонов позволит обеспечить полноценную подачу энерго– и теплоэнергии потребителям до замены вышедшей из строя подстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU