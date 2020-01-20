Комсомольск-на-Амуре претендует на «Город трудовой доблести»

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:53:40+03:00

В администрации уже готовят документы для заявки на присвоение почетного звания

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В Комсомольске-на-Амуре начали готовить документы для заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». С инициативой учредить подобное звание в конце 2019 года выступил президент Владимир Путин. Соответствующий проект закона уже внесли на рассмотрение в Государственную Думу.

- Согласно требованиям звание собираются присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции. Под присвоением почетного звания подразумевалось, что таким образом напомнят о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, силами которых получилось добиться победы над фашизмом, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в военные годы комсомольчане построили и отремонтировали 28 военных кораблей, выпустили две тысячи 757 боевых самолетов, возвели четыре новых завода. Также в городе наладили поставки для фронта стали, нефтепродуктов, аккумуляторов, боеприпасов. Более 28 тысяч горожан наградили орденами и медалями за труд в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU