Комсомольск-на-Амуре претендует на «Город трудовой доблести»
В Комсомольске-на-Амуре начали готовить документы для заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». С инициативой учредить подобное звание в конце 2019 года выступил президент Владимир Путин. Соответствующий проект закона уже внесли на рассмотрение в Государственную Думу.
- Согласно требованиям звание собираются присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции. Под присвоением почетного звания подразумевалось, что таким образом напомнят о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, силами которых получилось добиться победы над фашизмом, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что в военные годы комсомольчане построили и отремонтировали 28 военных кораблей, выпустили две тысячи 757 боевых самолетов, возвели четыре новых завода. Также в городе наладили поставки для фронта стали, нефтепродуктов, аккумуляторов, боеприпасов. Более 28 тысяч горожан наградили орденами и медалями за труд в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU