20 Янв. 2020 2020-01-20T09:52:36+03:00

Для школьников в Хабаровске ближайший месяц будет богат на патриотические события Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровске стартовал месячник патриотической работы. Основными участниками этого «проекта» станут школьники. Для них уже подготовили насыщенную программу. Так, в учреждениях культуры, общего и дополнительного образования проведут тематические уроки мужества, классные часы и информационные встречи. Также организуют дискуссии в рамках круглых столов, посвященных истории армии, Дням воинской славы России, 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

- Среди почетных гостей будут ветераны, участники вооруженных конфликтов и военнослужащие. Также в рамках месячника будут работать тематические выставки, проведут конкурсы рисунков, стенгазет и плакатов, посвященных Дням воинской славы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, во время месячника пройдут социальные акции «Ветеран живет рядом», «Подарок воину» и «Их согревает тепло наших сердец». Ребята побывают на фестивале солдатской и патриотической песни «Виктория» и фестивале художественной самодеятельности «Ветераны – городу», посоревнуются во время военно-спортивной игры «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU