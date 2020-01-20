В Хабаровске спор на повышенных тонах закончился огнестрелом и гибелью человека

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:25:47+03:00

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В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве горожанина. По предварительной информации, 30-летний фигурант и его 35-летний приятель решили устроить небольшое застолье. Они выпили, закусили, слово за слово, начался разговор, который позже перерос в конфликт. Договориться мирно у собутыльников не получилось, тогда подозреваемый схватил ружье и выстрелил.

- Все случилось поздно вечером 18 января 2020 года возле жилого дома в Индустриальном районе. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а фигурант скрылся с места происшествия. Следователи уже возбудили и расследуют уголовное дело. Злоумышленника задержали и изъяли у него гладкоствольное ружье 12 калибра, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На сегодняшний день следователи выясняют все обстоятельства случившегося. На время разбирательств подозреваемый будет находиться под стражей по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU