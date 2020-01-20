20 Янв. 2020 2020-01-20T10:28:50+03:00

В Комсомольске оценили квартиры для переселенцев из аварийных домов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Изменить размер текста: A A

Мэр Комсомольска-на-Амуре сегодня, 20 января, побывал в бывшем военном городке микрорайона «Таежный». Градоначальник осмотрел квартиры, предназначенные для граждан, переселяемых из аварийного жилья. Также мэр осмотрел пустующие муниципальные квартиры, которые еще требуют ремонта.

- Два года назад в городе смогли отремонтировать 137 пустующих квартир, находящихся в муниципальной собственности. Из них 99 уже предоставили горожанам, проживавшим в аварийных домах 30-40-х годов постройки. Свободными остаются 38 отремонтированных квартир. Эту жилплощадь в ближайшее время только распределят между жильцами аварийных домов, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Среди квартир, которые требуют ремонта, 19. Представители городской власти намерены обратиться в правительство края за материальной помощью для проведения ремонта этой жилплощади.

Напомним, в период с 2012 по 2017 годы министерство обороны Росси передало муниципалитету 892 квартиры, из них 297 свободные квартиры. Уже распределили 240 квартир, в основном среди жильцов аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU