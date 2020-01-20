В Комсомольске разыскивают подозреваемого в мошенничестве

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:32:21+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре разыскивают подозреваемого в мошенничестве. Горожан убедительно просят оказать помощь в установлении личности и поимке мужчины. По предварительной информации, этот человек с помощью бесконтактной оплаты путем обмана сотрудников магазина похитил деньги у жителя города.

- Пострадавший оценил ущерб в 28 тысяч рублей. В момент совершения правонарушения подозреваемый попал в объектив камеры наружного наблюдения, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Если вы знаете мужчину, который попал в объектив видеокамеры, располагаете информацией о том, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8 909-897-70-22 или «02». Конфиденциальность гарантируется. Не оставайтесь в стороне, любая информация может оказаться чрезвычайно полезной в поимке нарушителя порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU