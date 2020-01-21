2020-01-21T02:26:12+03:00
Происшествия

В Комсомольске поджигатель уничтожил склад канцтоваров, чтобы скрыть кражу

В злодеянии подозревают 27-летнего водителя организации
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске поджигатель уничтожил склад канцтоваров, чтобы скрыть кражуВ Комсомольске поджигатель уничтожил склад канцтоваров, чтобы скрыть кражуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске-на-Амуре помощь пожарных понадобилась в тушении склада. Когда огнеборцы сделали свое дело, выяснилось, что внутри помещения горели канцтовары. Вскоре полицейским удалось задержать предполагаемого поджигателя.

- Фигуранту 27 лет, в его прошлом уже были проблемы с законом из-за имущественных видов преступления. Во время предварительных разбирательств установили, что у фигуранта были ключи от склада. На протяжении нескольких месяцев он похищал офисную бумагу со склада и продавал ее в разные магазины города, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также разузнали, что накануне пожара фигурант ночью проник в здание и поджег коробки. Так он пытался скрыть следы хищения имущества, принадлежащего организации. Сумму ущерба оценили в 800 тысяч рублей. В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Пока задержанный находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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