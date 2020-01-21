Первые обращения за льготными кредитами для села принимают в Россельхозбанке

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:13:34+03:00

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В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Хабаровском филиале Россельхозбанка начали принимать первые обращения клиентов, желающих получить льготную ипотеку или потребительские кредиты на развитие хозяйства в сельской местности. Только за первую неделю в банк поступило более тридцати обращений на общую сумму 52 миллиона рублей.

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА В КАЖДОЕ СЕЛО

Напомним, право на получение льготной ипотеки по ставке до 3% годовых имеют граждане России в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения обязательств по кредиту. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита для резидентов ДФО - от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. На кредитные средства может быть приобретен земельный участок, расположенный на сельских территориях, на котором можно возвести жилой дом по договору подряда. Также можно построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке или приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях.

- Сейчас сеть Россельхозбанка охватывает две трети сельского населения, - рассказала Ольга Шведова, директор департамента розничного бизнеса РСХБ. - В текущем году перед РСХБ, как одним из опорных в агропромышленном комплексе, стоит важнейшая задача - улучшение жилищных условий сельского населения. Ипотека по льготной ставке станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села, а потребительский кредит позволит благоустроить им свои домовладения и существенно улучшить качество жизни.

ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых выдается на срок до 60 месяцев (включительно). Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях в ДФО, в возрасте от 23 до 65 лет, получить денежные средства в сумме до 300 тысяч рублей. На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.