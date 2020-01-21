В Хабаровском крае участника судебного заседания наказали за странное поведение

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:18:41+03:00

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Житель Бикинского района пришел на судебное заседание и своеобразно отличился. Посетитель запомнился всем присутствующим своим странным поведением. Мужчина вел себя вызывающе, во время судебного заседания перебивал других участников процесса, разговаривал без разрешения судьи. На законные требования судебного пристава по ОУПДС гражданин не реагировал.

- Такое поведение недопустимо в зале суда. Это расценивается не просто как невоспитанность, а как административное правонарушение, и за него полагается наказание, - прокомментировали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда терпение стражей порядка кончилось, в отношении нарушителя составили административный протокол. Позже этот документ рассмотрели в суде. В качестве наказания чересчур активному участнику заседания назначили пребывание под арестом сроком на десять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU