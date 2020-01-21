2020-01-21T08:58:13+03:00
Общество

«Концом света» в Верхнебуреинском районе Хабаровского края занялась прокуратура

После аварии на электросети без электричества остались больше двух тысяч человек
Александр ШТААЛЬ
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«Концом света» в Верхнебуреинском районе Хабаровского края занялась прокуратура«Концом света» в Верхнебуреинском районе Хабаровского края занялась прокуратураФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Ситуацией с массовым отключением электричества в Верхнебуреинском районе занимаются сотрудники прокуратуры. Напомним, в ночь на подстанции в поселке Тырма случилась авария, в результате которой без электроснабжения остались 10 многоквартирных и 346 частных домов в поселке Тырма, 65 домов в поселке Аланап, жилье в селах Согда и Зимовье, два детских сада, две больницы, две школы, железнодорожная станция и клуб.

- В прокуратуре проводят проверку в связи с ограничением электроэнергии и теплоснабжения в поселениях Верхнебуреинского района. Поводом послужили публикации в интернете, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки подтвердился факт отсутствия электроснабженяе в поселке Тырма по причине выхода из строя трансформатора, начиная с 4:00 часов 20 января 2020 года. В настоящее время котельные поселка Тырма подключены к резервному источнику питания «Энергопоезд». По итогу проверки примут меры прокурорского реагирования, но если для этого будут основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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