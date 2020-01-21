2020-01-21T08:56:36+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае у туристов, вернувшихся из Китая, измеряют температуру тела

В Поднебесной зарегистрировали четыре случая гибели пациентов от пневмонии, вызванной короновирусом
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае у туристов, вернувшихся из Китая, измеряют температуру телаВ Хабаровском крае у туристов, вернувшихся из Китая, измеряют температуру телаФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Туристов в Хабаровском крае предупреждают, ситуация с пневмонией, вызванной короновирусом, пока остается неблагополучной. На сегодняшний день власти Китая официально подтвердили 224 зарегистрированных случая заражения. Вспышку заболевания зарегистрировали в городе Ухань.

- Из 198 заразившихся 25 удалось вылечить. Четырех человек выписали из больницы, 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а девять - в критическом, умерли четыре человека. Китайские медики утверждают, что все погибшие и большая часть заболевших имели хронические болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, - прокомментировали в краевом минздраве.

Напомним, случаи пневмонии также зарегистрировали в Японии, Южной Корее и Таиланде. Все заболевшие посещали город Ухань. В Российской Федерации случаев заболевания или подозрения на него пока не отмечено. Напомним, ранее отмечалось, что вирус можно подцепить при контакте с животными или морскими гадами на одном из рынков Уханя. Новые данные свидетельствуют о том, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.

Роспотребнадзор России усилил меры по контролю за лицами, прибывающими из-за рубежа. Прибывших из Китая пассажиров, в том числе и в Хабаровском крае, проверяют тепловизорами с целью выявить людей с повышенной температурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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