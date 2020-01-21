21 Янв. 2020 2020-01-21T08:30:15+03:00

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В Хабаровске активизировали работы по реконструкции краевой набережной. Предполагается, что основные усилия подрядчик будет прикладывать на участке в районе яхт-клуба. В планах выполнить берегоукрепительные работы и благоустроить территорию к середине 2021 года.

- Реконструкцию проведут как на нижнем ярусе набережной, так и на верхнем, где уложат брусчатку. Кроме того, практически до яхт-клуба продлят велодорожку. По проекту предполагается монтаж гидротехнического сооружения третьего класса из трубошпунтовых конструкций. Это надежная технология гидрозащиты, которую не первый год применяют в российских регионах, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На сооружении общей протяженностью 577 метров также установят причальную стенку и временное сооружение на случай наводнения. Металлокаркасная конструкция поможет избежать затопления береговой линии на случай повторения крупномасштабного наводнения 2013 года. На четвертый этап реконструкции набережной регион получил около 909 миллионов рублей. Ранее обновляли территорию на участках от речного вокзала до стадиона имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU