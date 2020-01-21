2020-01-21T09:18:50+03:00
Общество

Работы по восстановлению электричества идут в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

Уже смогли вернуть свет в социально-значимые объекты и все многоквартирные дома
Александр ШТААЛЬ
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Работы по восстановлению электричества идут в Верхнебуреинском районе Хабаровского краяРаботы по восстановлению электричества идут в Верхнебуреинском районе Хабаровского краяФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Верхнебуреинском районе продолжаются работы по восстановлению электричества. Напомним, ночью в поселок Тырма из Биробиджана направили энерговагон. По состоянию на 11:00 оборудование запустили, смогли подключить энергоснабжение по временной схеме в социально-значимых объектах и во всех многоквартирных домах. Сейчас идут работы по подключению потребителей частного сектора.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, электричество в котельные в населенных пунктах подают от другого энерговагона, запущенного утром 20 января. Теплоснабжение подается в полном объеме.

Напомним, вечером 20 января из Хабаровска грузовым транспортом направили резервную дизельную электростанцию. Одновременно с этим со станции «Кижа» республики Бурятия по железной дороге доставят новую трансформаторную подстанцию. В поселке Тырма ее установят взамен вышедшего из строя оборудования. Напомним, массовым отключением электричества также заинтересовались в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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