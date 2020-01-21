В Хабаровске зверушкам на радость собрали тысячи новогодних елок

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:20:08+03:00

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В Хабаровске подвели итоги акции «Вторая жизнь новогодней Елки». Суть ее сводилась к сбору хвойных, которые уже перестали быть новогодними атрибутами. Горожан убедительно просили не выбрасывать ценные деревья на помойку, а поделиться ими с питомцами зоосада «Приамурский».

- Жители краевой столицы отнеслись к задумке хорошо. По предварительным данным, общими усилиями удалось собрать примерно шесть в половиной тысяч елок. Благодарим всех, кто откликнулся на призыв и стал участником акции. Отдельны слова благодарности партнерам, которые помогли организовать сбор елок: ВООП, ТЦ «Подсолнух», ЦСМБ библиотека имени Петра Комарова, библиотека-филиал №1. Спасибо помощника-волонтерам, учащимся школы вела Мичуринское, - прокомментировали в зоосаде.

Напомним, новогодние елки – это и отличная витаминизированная подкормка для животных, и материал, который используют как подстилку.

ИСТОЧНИК KP.RU